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Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyeri bitti! TFF'den açıklama

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyeri bitti! TFF'den açıklama

Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı. TFF, Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2002 yılında kariyerine başlayıp Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığı belirtildi.

Uğurlu'nun 2021-2023 yıllarında FIFA kokartlı hakem olarak Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiği ve 2012'den itibaren Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptığı aktarılarak, "Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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