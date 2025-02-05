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Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu.

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NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenildi.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Embiid-Maxey ikilisi 76ers'ı galibiyete taşıdı

Philadelphia 76ers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti.

76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist, Tyrese Maxey ise 33 sayı, 4 ribaunt, 13 asist ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

Mavericks'te Kyrie Irving, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 118-116

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 99-97

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-112

Toronto Raptors-New York Knicks: 115-121

Chicago Bulls-Miami Heat: 133-124

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 97-122

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 112-89

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