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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, duyurdu! Pestisit için özel denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, duyurdu! Pestisit için özel denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisit kullanımının önüne geçmek için denetime başlandığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt dışına gönderilen ürünlerin geri dönmesine sebep olan hatalı pestisit kullanımının önüne geçmek için bağ, bahçe, sera ve tarla gibi üretim alanlarında risk esasına dayalı denetimlerin yapıldığını söyledi.

Hatalı pestisit kullanımı tespit edilen üreticilere...

Türkiye gazetesinin haberine göre Yumaklı, hatalı pestisit kullanımı tespit edilen üreticilere idari yaptırımlar uygulandığını ve bu üreticilerin 2 yıl boyunca ek denetimlere tabi tutulduğunu ifade etti.

Yumaklı, pestisit kullanımını azaltmak amacıyla AR-GE projelerinin de desteklendiğini kaydetti.

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