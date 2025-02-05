Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi

Nevşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

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Nevşehir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yönelik eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, köy ve beldelerden okullara taşımalı sistemle erişim sağlayan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin güvenliği için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kararın, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı önlem amacıyla alındığı vurgulandı.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.