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Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

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Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

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