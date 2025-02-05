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O ilimizde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

O ilimizde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Nevşehir’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat’ta bir gün ara verildi. Valilik, ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı bu kararın alındığını duyurdu.

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Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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