Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Ege Denizi'nde peşi sıra meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede 7 üzeri büyüklükte oluşabilecek bir depreme dikkat çekti.

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Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğini değerlendiren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bölgede büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti.

Türkiye Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri konuşuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü ise bugün 5.2 büyüklüğündeki deprem olarak kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA PANİK

Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası'na komşu Amorgos Adası'nın yakınındaki aktif Amorgos Fayı'ndan kaynaklandığı belirtilen depremler Yunanistan'da paniğe yol açtı.

JAPON DEPREM BİLİMCİDEN KORKUTAN UYARI

1999 Marmara Depremi'nde Türkiye'ye gelen veo tarihten beri Türkiye'de çalışmalarına devam eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sorularımızı yanıtladı.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının daha büyük bir depreme neden olabileceğini belirten Moriwaki, büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak bir deprem beklediklerini kaydetti. Moriwaki, "Bölgede 7 ile 7.5 büyüklükleri arasında bir deprem olabilir. Ege'de çok fazla fay hattı var ancak bu kadar hareketli olmasını beklemiyorduk. Meydana gelmesi muhtemel depremden Türkiye çok fazla etkilenmeyecektir" dedi.