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Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

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14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve partisi Demokrat Parti'den istifa ederek bugün düzenlenen grup toplantısında CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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