Özgür Özel: Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a partisinin rozetini taktı. Özel, konuşmasında Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili eleştirilerde bulundu. CHP lideri ayrıca, "Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız" çıkışıyla dikkat çekti.

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Özgür Özel partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a partisinin rozetini taktı.

Uzun, CHP rozetini taktıktan sonra, "Ben siyasi bir partiden siyasi partiye gelmedim, ben tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir demokrat olarak geldim. Ben buraya bu devranı geri döndürmek için geldim" dedi.

Uzun'un ardından kürsüye çıkan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başlayıp şöyle devam etti: "Bize gönlünü açan siz Cumhuriyet Partililere çok teşekkür ediyorum. Biz CHP'li değildik, sayın başkan da geçmişte çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir daha teşekkür ediyorum, o davasını çekerek benimle helalleşmiştik.

Özel'in konuşmasından satır başları:

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

53 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerini unutamayız. Yalnızca imar affından 26 milyar TL toplayıp, bu faciaya engel olamayanları, 3 gün boyunca harekete hazır Türk ordusunu korkuyla kışlada tutmaları, deprem sonrası beceriksizlikleri, millet çamur içindeyken çadır satanları unutmadık.

CHP olarak 11 ilde, 90 vekilimizle önümüzdeki 3 günde hasar gören tüm il ve ilçelerde onlara 2 yıl önce olduğu gibi dokunmaya, sorunlarını Meclis'e taşımaya, deprem bölgesine gidiyoruz. Erdoğan, depremden 2 gün sonra yaptığı açıklamada 650 bin konutun yıkıldığını ve bir yıl içinde tüm konutların yapılıp geri teslim edileceğini söylemişti. Bu sözlerle seçime gitmişti. Bir yıl içinde herkesin evlerine kavuşacağını söylemişti. Depremden bir yıl sonra teslim edilen konut sayısı 18 bin 19'du. Sadece verilen sözün yüzde 2.7'ydi.

'TEĞMENLER' KARARI: "İKTİDAR DEĞİŞİNCE DÖNECEKLER"

İktidarımızda teğmenler üniformalarına kavuşacak. İktidar değişince dönecekler. İktidar değişene kadar ihraç edilen teğmenler misafirimiz. İhraç edilen teğmenlerin tazminatını CHP ödeyecek. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

“ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR, ERKENDEN YOLA ÇIKACAĞIZ”

Özel CHP'nin adayı ile ilgili ise, "Milletin talebi, beklentileri seçimi başlatmıştır. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN FOTOĞRAFINI HAVAYA KALDIRDI

Özel, konuşmasının sonunda İmamoğlu ile Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde el ele verdikleri pozu göstererek "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Dün de Mansur Yavaş'a CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulmuştu. "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözleriyle gündem yaratan Yavaş şöyle konuşmuştu:

"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum."