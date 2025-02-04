BIST 9.805
DOLAR 35,96
EURO 37,20
ALTIN 3.253,60
HABER /  EKONOMİ

Simidi 20 lira yaptılar! Bakanlık harekete geçti

Simidi 20 lira yaptılar! Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatlarına gizli zam yaptı. 20 liradan simit satan 35 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Abone ol

İstanbul'da bazı işletmeler 15 lira olan simidi, 20 liradan satışa sunulmaya başladı. Zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek
Bakan Şimşek: Şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek
Okul servisi 11 yaşındaki Zeynep'e çarptı! Acı haber
Okul servisi 11 yaşındaki Zeynep'e çarptı! Acı haber
Meme kanserini erken teşhisle yendi
Meme kanserini erken teşhisle yendi
Bakan Göktaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması
Bakan Göktaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması
Ege'deki depremler! Bakan Murat Kurum: Bu hadiseler bize depreme hazırlığın milli güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor
Ege'deki depremler! Bakan Murat Kurum: Bu hadiseler bize depreme hazırlığın milli güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu