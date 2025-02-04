Simidi 20 lira yaptılar! Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatlarına gizli zam yaptı. 20 liradan simit satan 35 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İstanbul'da bazı işletmeler 15 lira olan simidi, 20 liradan satışa sunulmaya başladı. Zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.