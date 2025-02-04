BIST 9.819
DOLAR 35,96
EURO 37,22
ALTIN 3.260,69
HABER /  GÜNCEL

29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıskaç-37' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Abone ol

Yakalananların arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yer aldığını aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Askeri mahrem yapılanması' ve 'Öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık: Fırtına bir ismiyle daha yollarını ayırdı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Bahçeli'den Ogün Altıparmak için taziye mesajı
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
Cemal Enginyurt'un CHP'de ömrü ne kadar olur? Mansur Yavaş'tan Özgür Özel ve İmamoğlu'na kötü haber!
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
İki ürün daha güvensiz ürün listesine girdi! Toplatılma kararı
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu
Her dakika deprem oluyor kaçış sürüyor! Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Ankara'da inşaat alanında yangın! Vali Şahin'den olay yerinde açıklama
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanları için "yetki doğrulaması" uygulaması başladı
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Bu gece zam geliyor, güncel fiyatlar
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti
5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti