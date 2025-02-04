Medipol'den kanser tanısı ve tedavisinde PET-CT yöntemi

Medipol Bahçelievler Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Şerafettin Hacimahmutoğlu, PET-CT nükleer tıp görüntüleme yönteminin kanserin yayılma derecesini belirleyerek doğru tedavi yöntemlerinin seçilmesinde kritik bir rol oynadığını bildirdi.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadelede doğru tanı ve etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, hastanın yaşam kalitesi ve iyileşme süreci için önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Şerafettin Hacimahmutoğlu, PET-CT'nin ilk aşamada bile diğer görüntüleme yöntemleriyle tespit edilen kitlelerin kanser olup olmadığı hakkında doğru sonuçlar verebildiğini kaydetti.

Yöntemin, aynı zamanda biyopsi için de yol gösterici olarak kullanıldığına dikkati çeken Hacimahmutoğlu, "PET-CT, tanısı konmuş hastalarda, kanserin yayılma düzeyini belirleyerek evreleme yapılmasına olanak tanır. Bu, tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde hayati bir rol oynar." ifadelerini kullandı.

Hacimahmutoğlu, onkolojik hastaların tedaviye verdiği yanıtı değerlendirmede de PET-CT'nin önemli bir araç olduğuna dikkati çekerek,"Kemoterapi, radyoterapi veya diğer tedaviler sonrasında, hastanın tedaviden ne kadar fayda sağladığı, bu görüntüleme yöntemiyle net bir şekilde tespit edilebilir. PET-CT, nükleer tıbbın en gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden biri olarak, kanser tanısı ve tedavisinde hayati bir araç olarak öne çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Kanser tedavisi tamamlanan hastaların takibinin klinik değerlendirme, radyolojik görüntüleme ve kan testleriyle yapıldığını vurgulayan Hacimahmutoğlu, PET-CT'nin bu süreçte hastanın kan testlerinde veya radyolojik görüntülemede "nüks şüphesi" oluştuğunda uygulandığını kaydetti.

Hacimahmutoğlu, yöntemin hastalığın nüks edip etmediğini ve nüks durumunda yaygınlığını saptamada başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "PET-CT'nin en büyük avantajlarından biri de tek çekimde tüm vücut taraması yapılması ve ciddi bir yan etkisi bulunmamasıdır. Bu nedenle PET-CT kanser hastalarının yönetiminde büyük katkı sağlayan ileri görüntüleme yöntemidir."