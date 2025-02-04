Ege'de deprem fırtınası! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki korkunç ihtimali sıraladı

Son bir haftadır beşik gibi sallanan Ege Denizi'nde bugün de depremler devam ediyor. Adalardan kaçış sürerken; deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan açıklamalar geldi.

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Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremler hem ülkemizde hem de komşu Yunanistan'da paniğe neden oldu. Adaların boşaltılması için ek seferler konulurken; Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ercan, depremlerin sonucu için iki korkunç ihtimali sıraladı. İşte o açıklamalar...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan paylaşımında şunları söyledi: Ege’de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini(Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimi zaman bu derinlikler 1 km, kimi zaman 20-26 km’ye kadar bulabiliyor.

"Yerin sancısı günbegün sürüyor"

Depremlerin dizilişinde bir yönlenme yok. Depremler genellikle çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor. Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atina'ya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yer alıyor. Girit’in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye’de Bozburun Küdür Yanardağıı’na kadar deniz içinde sürüyor.

Ya büyük bir deprem ya da yanardağ patlaması

Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini yanar dağının yaklaşık 50 ile 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? Jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremi bir süpürürdü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da, gerek Pelepones kıyılarında, gerek Türkiye Batı Anadolu kıyılarında ayrıca adalarda olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var. Öteki beklenti de burada patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması. Püskürmenin çıkartmış olduğu kızgın kül bulutları çevreye etkilemesi.

Türkiye'yi etkiler mi?

Depremcikler oluyor, yerden uğultular ile gümbürtüler geliyor. Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz bugün için Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil. Yunanistan özellikle Santorini Adası’nda yaşayanları boşaltmayı sürdürüyor durum bu. Sancının sonucunu beklemedeyiz.