Mansur Yavaş'tan iki itiraz! Özgür Özel'le görüştü, Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Selvi, CHP lideri Özel'in cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin seçimi ile belirleneceği açıklaması sonrası CHP'nin karıştığını iddia etti. "Mansur Yavaş, Özgür Özel’le iki görüşme yaptı." ifadelerini kullanan Selvi, detayları aktardı.

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Mansur Yavaş'ın Özgür Özel ile iki görüşme yaptığını ve iki önemli itirazda bulunduğunu belirten Abdulkadir Selvi "Mansur Yavaş, CHP içinde yapılacak önseçimle Ekrem İmamoğlu’nun çıkacağını düşünüyor. Türkiye çapında yapılacak olan anketten ise kendisinin çıkacağına inanıyor." dedi ve yazısında şunları kaydetti:

CHP’nin Türkiye’nin sorunlarıyla, bölgemizdeki gelişmelerle bağı koptu. Tek gündemleri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak. Otobüsün üstünde ellerini yukarıya kaldırdıklarına bakmayın CHP’de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş konusundaki gerilim büyüyor. Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin kayıtlı üyenin seçimiyle belirleyeceklerini açıklamasından sonra CHP karıştı.

Yavaş’ın iki itirazı

Mansur Yavaş, Özgür Özel’le iki görüşme yaptı. İki önemli itirazda bulundu. Mansur Yavaş, 23 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde yaptığı görüşmede, önseçim kararının yanlış olduğunu, cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin doğru olmadığını anlattı. Mansur Yavaş’ın itirazlarını şöyle özetlemek mümkün.

- “Biz CHP’ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı önereceğiz. Onun için bu ismin sadece CHP üyelerinin seçimiyle belirlenmesi doğru değil. CHP içinde bazı eğilimler var. Klikler var. Bunların belirlediği isim doğru olmaz. Ayrıca seçimi kazanmak için CHP dışındaki muhalefetle de uzlaşı arayalım. Değişik anket şirketlerine kamuoyu araştırması yaptıralım. Türkiye’nin eğilimini belirleyelim. Türkiye’nin istediği cumhurbaşkanı adayını belirleyelim.”

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