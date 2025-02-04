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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni rakam ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni rakam ortaya çıktı

Emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 zam yapılırsa emekliye bayram ikramiyesi 3 bin 472 lira ödenecek. Peki zam senaryoları neler? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği detaylar...

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Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ikramiye veriliyor. 2018 yılında bin lira olarak başlayan ikramiye, 2021’de bin 100, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. 2024 yılında ise yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.

Zam yapılırsa 3 bin 472 liraya yükselecek

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının zam oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde bayram ikramiyeleri 3 bin 472 liraya yükselecek.

İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

“Henüz bir çalışma yok”

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi AK Parti kaynakları, ikramiye artışına ilişkin henüz bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli olduğunu belirten kaynaklar, ikramiyenin 3 bin lira olarak kalması halinde maliyetinin 100 ila 110 milyar lira arasında olacağını belirtti. Kaynaklar, bir artış söz konusu olursa bütçeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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