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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

560 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
560 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar dikkat

 Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

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Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak.

Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının "www.goc.gov.tr" internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek ve duyurulacak.

Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak.

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak.

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor.

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