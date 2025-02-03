Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile yollarını ayırdı ve fesih işlemini TFF'ye bildirdi. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Batshuayi'nin Real Betis'e imza atması bekleniyor.Abone ol
Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Sarı-kırmızılı ekip ayrılığı TFF'ye bildirdi.
Belçikalı golcünün Real Betis'e imza atması bekleniyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi, sarı-kırmızılı ekiple 30 maça çıkarken 7 gol ve 2 asist kaydetti.