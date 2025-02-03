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Ege Deniz bir kez daha sallandı!

Ege Deniz bir kez daha sallandı!

AFAD'ın verilerine göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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