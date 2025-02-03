Ege Deniz bir kez daha sallandı!

AFAD'ın verilerine göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:20:44:53 TSİ
Enlem:36.62417 N
Boylam:25.14722 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/NGS2xDzcbO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi