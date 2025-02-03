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Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Kahramanmaraş ve Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

MALATYA'DA DA TATİL

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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