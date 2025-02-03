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Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu

İtalyan basını, kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu.

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Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler devam ediyor.

Son günlerde ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Allan Saint-Maximin'in geleceği belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den kiraladığı Maximin, Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu.

RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

Maximin, transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

24 MAÇTA 7 GOLE ETKİ ETTİ

17 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.

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