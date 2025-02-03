Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten kayıtlar talep edildi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 27 Mayıs 2013'ten itibaren gerçekleşen olaylara ilişkin o dönem yayınlanan medya kayıtlarının gönderilmesini talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında RTÜK'e yazdığı yazıda, 27 Mayıs 2013'ten itibaren söz konusu yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propaganda yapılması, kamuoyuna yasal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine neden olan tüm medya kayıtlarının derlenerek, soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.