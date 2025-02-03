Getir’de Kriz: CEO Batuhan Gültakan görevden alındı

Getir'in CEO'su Batuhan Gültakan, şirketin kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan yönetim kurulu tarafından görevden alındığını açıkladı. Gültakan, "Geçen hafta Getir kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türkiye yönetim kurulu görevime -bir gerekçe olmadan- son verdi" dedi.

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Getir Türkiye'nin CEO'su Batuhan Gültakan'ın, şirketin yeniden yapılanma sürecinde artan çekişmeler ve gerilimler nedeniyle görevine son verildiğini duyurdu. Gültakan, Getir'in kurucusu Nazım Salur’un oğullarından oluşan Türkiye yönetim kurulunun, gerekçe göstermeden görevine son verdiğini belirtti.

Reuters’a açıklamada bulunan Gültakan, "Geçen hafta Getir kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türkiye yönetim kurulu görevime -bir gerekçe olmadan- son verdi" ifadesini kullandı.

Getir’in en büyük hissedarı olan Mubadala tarafından hazırlanan ve kurucu ortaklar aleyhine olan şirketi yeniden yapılandırma planı, geçen ay yapılan genel kurulda kabul edilmişti. Nazım Salur ve diğer kurucu ortaklar bu plana karşı çıkmışlardı.

MUBADALA’DAN GÜLTAKAN'A TAM DESTEK

Batuhan Gültakan, 2015 yılında Getir’e katılmış ve 7 yıl sonra şirketin CEO'su olmuştu. Ancak, görevden alma kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Reuters’a konuşan bir kaynak, Gültakan’ın Mubadala’dan tam destek aldığını ifade etti.

Geçmişte piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde olan Getir, geçen yıl tüketici talebindeki azalma nedeniyle olumsuz etkilenmiş ve şirketin yeniden yapılanma sürecine gitmişti. Şirket, yurtdışı operasyonlarını sonlandırmıştı.