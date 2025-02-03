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Temmuz ayı memur ve memur emekli zammı ortaya çıktı! O oran cepte

Temmuz ayı memur ve memur emekli zammı ortaya çıktı! O oran cepte

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aylıkları her yıl 6 aylık enflasyon farkı ile 2 defa zamlanıyor. 2025 yılı emekli ve memur ocak zammının ardından gözler temmuz ayına çevrildi. Ocak ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla memurun cebine koyduğu ilk zam oranı belli oldu.

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Emekli ve memurları ilgilendiren temmuz zammı için ilk veri  belli oldu. Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı ile belirlenecek. Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları  memurun cebine giren ilk zam oranını ortaya çıkardı. İşte hem emekli sandığı hem de memurların kesinleşen zam oranı.

MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aylıkları her yıl TÜİK enflasyon farkı doğrultusunda 2 defa zam alıyor. 6 aylık enflasyon farkının ilk verisi bugün geldi.

TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Bu oranla birlikte memur ve memur emeklisinin ilk zam oranı da belli olmuş oldu.

Memurlar  2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam alacak. Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak zam farkı belli olacak.

MEMURUN TOPLU SÖZLEŞME PAZARLIĞI

Öte yandan yaklaşık 7.4 milyon kişinin gözü ise toplu sözleşmede. Pazarlık maratonu kamu işçileriyle başladı.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar son aşamaya geldi.

TOPLU SÖZLEŞMEDE MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Sözleşmesi farklı tarihlerde başlayan işçilerin zam oranları arasındaki farkın sona erdirilmesi için bu yılki toplu iş sözleşmesinde bir düzenleme bekleniyor.

Ocak ayında başlayan sözleşmelerin; 24 ay yerine 26 ay, Şubat'ta başlayanların 24 ay yerine 25 ay olarak imzalanması bekleniyor. Düzenleme ile 2027 yılının Mart ayından itibaren tüm yeni sözleşmeler aynı tarihte başlaması planlanıyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026- 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

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