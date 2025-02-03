Marmara Forum’un satış iddialarına yalanlama geldi

Gezer Ailesi, Marmara Forum’un 250 milyon Euro’ya satıldığı iddialarını yalanladı. Konkordato sürecinin sürdüğünü vurgulayan aile, farklı gruplarla görüşmeler yapıldığını ancak bankaların son dakika fikir değiştirmesi nedeniyle satış veya ortaklık konusunda henüz net bir gelişme olmadığını açıkladı.

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İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Forum hakkında son günlerde çıkan 250 milyon Euro’ya satıldı iddialarına Gezer Ailesi’nden açıklama geldi. Marmara Forum’un konkordato sürecinin devam ettiğini belirten Gezer Ailesi, satış ya da ortaklık konusunda henüz kesinleşmiş bir gelişme olmadığını duyurdu.

GEZER AİLESİ: SATIŞ VE ORTAKLIK İÇİN SICAK BİR GELİŞME YOK

Marmara Forum'un çoğunluk hissesine sahip olan Gezer Ailesi, alışveriş merkezinin satışıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu süreçte sadece Artaş ile değil, farklı gruplarla da görüştük. Ancak bankaların son dakika fikir değiştirmesi nedeniyle bu alternatif planlar askıya alındı. Şu an için satış veya ortaklık ile ilgili herhangi bir sıcak gelişme bulunmamaktadır.”

Forum AVM Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Zeynel Gezer, kamuoyunda dolaşan iddialara yanıt vererek “Bu iş bitti, 250 milyon Euro’ya satılıyor” gibi ifadelerin doğru olmadığını vurguladı. “Gündemimizde böyle bir durum yok. Üç ay sonra ya da beş ay sonra farklı gelişmeler olabilir ama şu an için satış veya ortaklık söz konusu değil.” şeklinde konuştu.



FORUM AVM'LERİNİN KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre; Marmara Forum, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan diğer Forum AVM’leri ile birlikte konkordato sürecinde yer alıyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia AVM’lerinin sahibi olan şirketler için bir yıllık kesin süre tanımıştı.

Bu süreçte, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi, Marmara Forum hariç sekiz AVM’nin yüzde 40’ını satın almıştı. Ancak Marmara Forum, bu anlaşmanın dışında tutulmuştu. Şu an için Marmara Forum’un satış sürecinde kesinleşmiş bir durum olmadığı belirtilirken, konkordato sürecinin sonucunun mayıs ayında netleşmesi bekleniyor.

Mahkeme, konkordato sürecinde çekişmeli alacakların incelenmesi için bir bilirkişi heyeti atadı. Bu heyet, ticari defterler, banka kayıtları ve diğer finansal belgeler üzerinde detaylı incelemelerde bulunacak.

MARMARA FORUM: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEN BİRİ

İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 300 ulusal ve uluslararası markayı bünyesinde barındırıyor. 13 bin metrekarelik eğlence alanıyla, sadece alışveriş değil, yaşam ve eğlence merkezi olarak da faaliyet gösteriyor.