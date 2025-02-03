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Dolar tarihi rekor kırdı! Döviz piyasaları Trump etkisinde

Dolar tarihi rekor kırdı! Döviz piyasaları Trump etkisinde

Dolar kuru 36 lira barajını aşarak bir rekor daha kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü gümrük vergisi açıklamaları sonrası petrol fiyatları da rekor seviyede

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini yükseltme kararı sonrası küresel finans piyasaları allak bullak oldu. Dolar kuru diğer para birimlerinin çoğu karşısında değer kazanarak Kanada dolarını 2003’ten bu yana en zayıf seviyesine, euroyu Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyesine ve Meksika pesosunu neredeyse son üç yılın en düşük seviyesine indirdi. 

DOLAR VE PETROL YÜKSELDİ

Bu durum Türkiye döviz piyasasına da yansıdı. Dolar kuru 36 lira barajını geçerek rekor kırdı. Cuma günü 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 76,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.00 itibarıyla 76,43 dolara yükseldi. 

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