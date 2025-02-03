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Prof. Dr. Naci Görür deprem fırtınasını değerlendirdi! Tsunami riski var mı?

Prof. Dr. Naci Görür deprem fırtınasını değerlendirdi! Tsunami riski var mı?

Ege Denizi'nde bir haftadır devam eden deprem fırtınasının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür endişe yaratan depremleri değerlendirdi.

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Ege Denizi’nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.  Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir." uyarısında bulundu.

Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çeken Görür, "Çok büyük depremler üretebilir helen Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre." dedi.

"Yıkıcı bir etki yapar mı?"

"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm." uyarısında bulundu.

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