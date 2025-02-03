BIST 9.841
DOLAR 36,00
EURO 36,93
ALTIN 3.240,85
HABER /  GÜNCEL

Turabi'nin tepki çeken şarkısı için bakanlık devreye girdi!

Turabi'nin tepki çeken şarkısı için bakanlık devreye girdi!

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi'nin çıkardığı cinsel içerikli şarkı oldukça tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıya erişim engeli talebinde bulundu.

Abone ol

Survivor Turabi'nin İngilizce şarkısı sosyal medyada olay oldu. Kendini “popstar” olarak görmek istediğini belirten Turabi, hayalini gerçeğe dönüştürmek adına ilk şarkısını yayınlamıştı. Şarkının tarzı ve sözleri tartışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK ŞARKI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle, Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

KADINLARI AŞAĞILAYAN CİNSİYETÇİ İFADELER

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
2025 yılı fitre bedeli belli oldu Diyanet açıkladı
2025 yılı fitre bedeli belli oldu Diyanet açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti
Galatasaraylı Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'yle görüştü
Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'yle görüştü
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattı
Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama
Ege'de her dakika deprem oluyor! Bölge beşik gibi sallanıyor, AFAD'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için başlatılan eylem sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için başlatılan eylem sürüyor
Kızıl Goncalar’a veda: Yapımcısından final tarihi açıklaması
Kızıl Goncalar’a veda: Yapımcısından final tarihi açıklaması
O ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi
O ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi