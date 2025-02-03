Turabi'nin tepki çeken şarkısı için bakanlık devreye girdi!

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi'nin çıkardığı cinsel içerikli şarkı oldukça tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıya erişim engeli talebinde bulundu.

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Survivor Turabi'nin İngilizce şarkısı sosyal medyada olay oldu. Kendini “popstar” olarak görmek istediğini belirten Turabi, hayalini gerçeğe dönüştürmek adına ilk şarkısını yayınlamıştı. Şarkının tarzı ve sözleri tartışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK ŞARKI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle, Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

KADINLARI AŞAĞILAYAN CİNSİYETÇİ İFADELER

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.