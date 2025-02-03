Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi

TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 42,12, aylık yüzde 5,03 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Enflasyondaki düşüş sürecek, son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan rakamların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyondaki düşüş trendinin devam edeceğini vurguladı.

“SON 4 YILIN EN DÜŞÜK OCAK AYI VERİSİ”

Şimşek, enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 23 puan düştüğüne dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."