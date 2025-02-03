Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir” ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, henüz ortada seçimin olmadığını, bu nedenle aday belirlemek için çok erken olduğunu söyledi, “Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir” dedi.

Bir an önce seçim yapılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Toplum dayanamaz durumda, bir an evvel seçim yapılması lazım. Adaylık tartışması seçim tarihi belli olmadığı için söyledim” diye konuştu.

Yavaş, şunları söyledi:

“Toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım. AK Parti’nin milletvekilleri, yöneticileri bir pazara çıksınlar, vatandaşın bir haline baksınlar durumu anlayacaklardır. Ben 2028’e götüremeyecekleri kanaatindeyim. En erken sürede olsun, vatandaş bu çileyi çekmekten kurtulsun. Adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiğini düşünüyorum.”

Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?” sorusuna da cevap veren Yavaş, “Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz” dedi.