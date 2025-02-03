Kızıl Goncalar’a veda: Yapımcısından final tarihi açıklaması

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin final tarihini Haziran ayında 50. bölümle birlikte gerçekleşeceğini ve bu sezon sonunda veda edeceğini duyurdu; ayrıca, Kızılcık Şerbeti'nin geleceği hakkında da reytinglere bağlı olarak devam etme ihtimali bulunduğunu belirtti.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana tartışmaların odağında olan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşiyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi söyledi.

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip.

DİYALOGLAR TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI

Odatv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dizinin başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmediğini belirten Turgut, dizinin zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip olduğunu belirterek, özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin derin diyalogları için titizlikle çalışıldığını ifade etti. Dini terminolojinin sıkça kullanıldığı dizide, her detayın doğru bir şekilde araştırılarak işlendiğine dikkat çekti.

‘BU SEZONUN SONUNDA BİTER DİYE TAHMİN EDİYORUM’

Turgut, "Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN AKIBETİ NE OLACAK?

Faruk Turgut, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. “Kızılcık Şerbet’i için, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı” diyen Turgut, "Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…" açıklamalarında bulundu.