Canlı yayında duyurdu! Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye katıldı!

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. Haberi Salih Uzun canlı yayında duyurdu.

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Salih Uzun, Halk TV’de Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

"Bir partiye katılacaksak..."

Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük.

Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılacaklarını da söyledi.