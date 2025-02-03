Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine göre, şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı en fazla yüzde 56,35 olacak. Konutlar için geçerli olan yüzde 25’lik tavan zam sınırı devam ederken, iş yerleri için bu sınır uygulanmayacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti.

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazda ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 56,35 olarak hesaplandı.

Buna göre, Şubat 2025'te konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek maksimum kira artışı yüzde 56,35 olacak. Kiracıları korumak amacıyla konut kiralarında halen devam eden yüzde 25’lik tavan zam sınırı, sadece konutlar için geçerli olup, iş yerleri bu düzenleme kapsamında yer almıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira zamları, her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde kiracılara en fazla bu oranda zam yapabiliyor.

Öte yandan, Temmuz 2022’de yürürlüğe giren ve konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getiren düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Böylece kira artış oranları yeniden TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya devam ediyor.