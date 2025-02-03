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Bakanlıktan dizi repliğine yanıt: Köpeklerden insanlara geçen hastalıkları sıraladı

Bakanlıktan dizi repliğine yanıt: Köpeklerden insanlara geçen hastalıkları sıraladı

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Köpeklerden insanlara hastalık bulaşmaz" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek kuduz ve diğer hastalıklara karşı uyardı.

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Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti'ndeki köpeklerle ilgili repliğe sosyal medya hesabından yanıt verdi. Köpeklerden insanlara geçen hastalıkları sıraladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!

Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir."

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