Yunanistan'dan acil toplantı kararı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

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Ege Denizi'nde peş peşe depremler devam ediyor. Ege Denizi'nde saat 15.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün 4.3 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu.

EGE YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de 4,5 büyüklüğünde ve saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı daha kaydedildi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler devam ediyor. Ege Denizi'nde saat 15.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün 4.3 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu.