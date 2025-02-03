Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

İki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu, Haliç Köprüsü ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığının devam edebileceği uyarısında bulundu.

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İstanbul’da iki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu gözlemlendi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yaptığı yeni dönemin ilk gününde, özellikle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi, Haliç Köprüsü ve Ankara istikameti başta olmak üzere birçok noktada trafik akışında yavaşlama yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu sabah saat 07.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

Yetkililer, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığının artabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, toplu taşıma araçlarını kullanmanın zaman tasarrufu sağlayabileceğini belirtti.