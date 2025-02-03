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ABD Başkanı Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da...

ABD Başkanı Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da...

ABD Başkanı Donald Trump, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." dedi.

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Trump, Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şu anda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu belirten Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

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