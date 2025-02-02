Yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyeri bitti

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlanarak Çaykur Rizespor maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı. Napoli'ye transfer olması beklenen Fransız oyuncunun böylece Fenerbahçe kariyeri sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç öncesi Fenerbahçe’de Allan Saint- Maximin gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlanan Allan Saint-Maximin maç kadrosundan çıkarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olması beklenen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint- Maximin’in böylelikle Fenerbahçe kariyeri son buldu.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atarken 4 asist yaptı.