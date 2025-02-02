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Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti

Kuzey Kore'den ABD'ye silah resti

Kuzey Kore, Ukrayna savaşına destek için Rusya'ya 11 bin asker gönderirken, ABD'nin Güney Kore'ye silah yardımlarını eleştirdi. Pyongyang, Washington’un bölgedeki güç dengesini bozduğunu savunarak, ABD’nin silah desteğinin Seul’ü stratejik eksiklikten kurtaramayacağını vurguladı. Kuzey Kore, ABD'ye karşı en sert karşı eylemleri sürdüreceğini belirtti.

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Rusya'nın Kursk bölgesine Ukrayna'ya karşı savaş için 11 bin asker gönderen Kuzey Kore, ABD'ye meydan okudu.

Kim Jong Un yönetimi, ABD'nin son silah satış teklifinin Güney Kore'yi stratejik eksiklikten kurtarmayacağını bildirdi.

Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre ABD'yi “hegemonik statüsünü” sağlamlaştırmak için müttefiklerine silah yardımını yoğunlaştırmakla suçlayan Pyongyang, Seul'e yapılacak silah yardımlarının ABD'nin “bölgedeki güç dengesini bozma ve hegemonik statüsünü sağlamlaştırma girişimini” yansıttığını belirtti.

Seul merkezli Yonhap haber ajansına göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, kısa süre önce Güney Kore'ye, Aegis donanımlı muhripler için BQM-177A ses hızının altında, denizden süzülen hava hedefleri ve GQM-163 hedef insansız hava araçlarını içeren silah satış önerilerini açıkladı.

KCNA haber ajansı da “dünyanın en büyük savaş tüccarı olan ABD'nin, kendisini takip eden ülkelere silah satış planı konusunda her zamankinden daha fazla çalıştığını” bildirdi ve satışların giderek ısrarcı hale geldiğini vurguladı.

Açıklamada, “ABD'den gelen hiçbir silah yardımı (Güney Kore'yi) stratejik eksiklik kaderinden kurtaramaz. ABD bizim haklı gücümüz sayesinde hırsını gerçekleştiremeyecektir” denildi.

Pyongyang, uzun zamandır Güney Kore ve ABD arasındaki askeri işbirliğini eleştiriyor.

Kuzey Kore geçen hafta, ülkenin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını reddettiği sürece ABD'ye karşı “en sert karşı eylemi” sürdürme sözü verdi.

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