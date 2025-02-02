Çin'den, ABD’ye tarife kararından vazgeçme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararını eleştirerek, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını ve bu tür tek taraflı önlemlerin dünya ticaretine zarar vereceğini vurguladı. Bakanlık, ABD'yi fentanil sorununu gerekçe göstererek yanlış politikalarından vazgeçmeye çağırdı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı yeni ek gümrük vergisi kararına karşı sert bir açıklama yaparak, ticaret savaşlarının hiçbir taraf için galip getirmeyeceğini belirtti. Bakanlık, ABD'nin fentanil sorunu gerekçesiyle Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek vergi uygulama kararını eleştirerek, bu tür tek taraflı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Açıklamada, ABD'nin bu adımlarının sadece iki ülke için zararlı olacağı, aynı zamanda dünya ekonomisini de olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Çin, uyuşturucuyla mücadelede en katı politikaları benimseyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, fentanil sorununu ABD'nin iç meselesi olarak tanımladı. Çin, bu konuda insani bir yaklaşım sergileyerek ABD'ye destek sağlama sözü verirken, aynı zamanda iki ülke arasında bu alandaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Bakanlık, ABD'yi yanlış politikalarını gözden geçirmeye ve Çin ile iş birliğini daha sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çağırdı.

Çin'in açıklamasında, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağına dair net bir mesaj verilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde gelişmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, ABD'yi tek taraflı uygulamalardan vazgeçmeye ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha olumlu bir zemine taşımaya davet etti.