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Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kadrosunda sürpriz!

Fenerbahçe’nin Rizespor maçı kadrosunda sürpriz!

Trendyol Süper Lig’in 22.haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, 3 yeni transferle ilgili flaş bir karar aldı.

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Süper Lig’in 22.haftasında Fenerbahçe sahasında bu akşam Çaykur Rizespor’u konuk. Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.

3 TRANSFER MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK

Bu müsabaka öncesi teknik direktör Jose Mourinho flaş bir karar aldı. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’de yeni transferler Talisca, Skriniar, Diego Carlos maç kadrosunda olacak. Futbolcuların ilk 11’de yer alıp almayacakları maç saatinde belli olacak.

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