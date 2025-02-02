BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  SPOR

Maccabi Tel Aviv'i 3-1 yendiklerin maçın gelirini Gazze'ye bağışladılar

Maccabi Tel Aviv'i 3-1 yendiklerin maçın gelirini Gazze'ye bağışladılar

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'deki Bodo kasabasında bulunan 8.270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.

İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735.000 Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
20 milyonu aşkın öğrenci yarın ders başı yapacak
20 milyonu aşkın öğrenci yarın ders başı yapacak
Ocak ayı zam şampiyonu belli oldu! Acısı ağzı, fiyatı cüzdanı yaktı
Ocak ayı zam şampiyonu belli oldu! Acısı ağzı, fiyatı cüzdanı yaktı
Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Somali'ye ziyaret
Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Somali'ye ziyaret
İTO ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Burun estetiğinde doğallık trendi
Burun estetiğinde doğallık trendi
Netanyahu 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek' için ABD yolcusu: Donald Trump'ın ilk misafiri!
Netanyahu 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek' için ABD yolcusu: Donald Trump'ın ilk misafiri!
Suriye'de 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu
Suriye'de 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu
AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'
AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'
Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu