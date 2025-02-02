BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  GÜNCEL

Suriye'de 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

Suriye'de 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Suriye'de terör örgütü YPG'ye büyük darbe. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'
AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'
Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bodrum açıklarında deprem medyada geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic bombası
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonları belli oldu
ORC Araştırma anket sonuçlarını paylaştı: İşte liderlerin beğeni oranı
ORC Araştırma anket sonuçlarını paylaştı: İşte liderlerin beğeni oranı
ABD'li teknoloji şirketleri Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelini benimsedi
ABD'li teknoloji şirketleri Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelini benimsedi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 aylık trafik verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 aylık trafik verilerini açıkladı
Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Ahmet eş-Şara Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Kartalkaya faciasında "kişinin hatırasına hakaret"ten 1 tutuklama daha
Kartalkaya faciasında "kişinin hatırasına hakaret"ten 1 tutuklama daha
Esenyurt'ta market zincirin deposunda yangın
Esenyurt'ta market zincirin deposunda yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı