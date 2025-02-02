Suriye'de 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Suriye'de terör örgütü YPG'ye büyük darbe. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.