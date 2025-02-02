ORC Araştırma anket sonuçlarını paylaştı: İşte liderlerin beğeni oranı

ORC Araştırma’nın 25-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, siyasi parti liderlerinin beğeni oranlarını ortaya koydu. En yüksek beğeni oranına sahip lider yüzde 41,7 ile Recep Tayyip Erdoğan olurken, onu yüzde 37,9 ile Özgür Özel, yüzde 26,2 ile Devlet Bahçeli takip etti.

Abone ol

ORC Araştırma, Türkiye’de siyasi parti liderlerinin toplumdaki beğeni düzeyine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. 25-30 Ocak 2025 tarihleri arasında 35 ilde 4 bin 320 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, liderlerin beğeni oranları belirlendi.

Ankette katılımcılara, "Siyasi Partiler ve Genel Başkanlarla ilgili, her biri için ayrı ayrı kanatinizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre, en yüksek beğeni oranına sahip lider yüzde 41,7 ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onu, yüzde 37,9 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 26,2 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı.

Diğer parti liderlerinin beğeni oranları ise şu şekilde sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti): yüzde 41,7

Özgür Özel (CHP): yüzde 37,9

Devlet Bahçeli (MHP): yüzde 26,2

Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi): yüzde 19,4

Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi): yüzde 13,7

Ümit Özdağ (Zafer Partisi): yüzde 12,8

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti): yüzde 11,9

Tuncer Bakırhan (DEM Parti): yüzde 11,5

Mustafa Destici (BBP): yüzde 8,5

Teoman Mutlu (Yerli ve Milli Parti): yüzde 7,4

Yavuz Ağıralioğlu (Anahtar Parti): yüzde 6,2

Ali Babacan (DEVA Partisi): yüzde 5,8

Erkan Baş (TİP): yüzde 5,1

Hüseyin Baş (BTP): yüzde 4,5