BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  GÜNCEL

Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan’dır" denildi. 

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Söz Onda" programına katılarak, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın moderatörlüğünde gelen soruları cevapladı.

Erbakan, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair stratejisini açıklayarak, bu kez kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Daha önceki seçimde aday göstermeme kararı aldıklarını hatırlatan Erbakan, "Bir önceki seçimde feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI!

Gelen bu açıklamanın ardından Yeniden Refah Partisi'nin resmi hesaplarından paylaşım yapıldı. Paylaşımda partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın fotoğrafı kullanılarak "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" sözlerine yer verildi.

FATİH ERBAKAN KİMDİR? 

Fatih Erbakan 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur.

Fatih Erbakan, Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiştir.

Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid Esponyol deplasmanında ağır yara aldı Arda Güler...
Real Madrid Esponyol deplasmanında ağır yara aldı Arda Güler...
Bölge beşik gibi sallıyor! Naci Görür yaydaki gerginliğe dikkat çekti
Bölge beşik gibi sallıyor! Naci Görür yaydaki gerginliğe dikkat çekti
Yüksek kar vaadine inanıp eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin TL'yi verdi
Yüksek kar vaadine inanıp eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin TL'yi verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA tedavisi açıklaması!
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA tedavisi açıklaması!
Yunus Akgün ve menajeri sarı kırmızılı yönetime rest çekti
Yunus Akgün ve menajeri sarı kırmızılı yönetime rest çekti
CHP'de önseçim krizi Mansur Yavaş iddiası konuşuluyor
CHP'de önseçim krizi Mansur Yavaş iddiası konuşuluyor
NASA, yeni tespit edilen asteroidin 8 yıl içinde dünyaya çarpma ihtimalini açıkladı
NASA, yeni tespit edilen asteroidin 8 yıl içinde dünyaya çarpma ihtimalini açıkladı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi ölü 19 yaralı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi ölü 19 yaralı
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı
Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu