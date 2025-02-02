Kartalkaya faciasında "kişinin hatırasına hakaret"ten 1 tutuklama daha

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangınında yaşamını yitirenlerden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan 28 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.