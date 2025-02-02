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Yüksek kar vaadine inanıp eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin TL'yi verdi

Yüksek kar vaadine inanıp eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin TL'yi verdi

Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açarak insanların güvenini kazanan Metin Emir'in, ağına düşürdüğü yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü.

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Telegram sayfası kurarak kendisini Bitcoin yorumcusu ve yatırımcı olarak tanıtan Emir, insanları türlü bahanelerle kandırıp birikimlerini ellerinden aldı.

SABAH'a konuşan mağdurlardan Abdullah G., eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı kaptırdığını belirtirken Ahmet Y. ise, düğün masraflarını kapatmak için Emir'e 5000 dolar gönderdiğini söyledi. Mağdurlar, şahsın biran önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyor.

"EŞİMİN KANSER TEDAVİSİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARAMI VERDİM"

Ankara'da yaşayan Abdullah G., "Eylül ayının sonunda kendisiyle iletişime geçtim. Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vadetti. Verdiğim paranın 2 buçuk katını alacağımı söyledi. Ne kar alabildik ne de verdiğimiz parayı. Kendisine bir saadet zinciri kurmuş. Hala kendisine yeni kurbanlar buluyor, takipçisi de fazla. Şikayette de bulundum, artık bu şahsa gereken yapılsın." dedi.

"TİKTOK'TA CANLI YAYINLARLA KANDIRIYOR"

Batman'da yaşayan Ahmet Y., "5 bin dolar verdim. Tiktok'ta canlı yayınlar açıp yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. İletişim için de Telegram adresinden ulaşmamızı istiyordu. Ben de 1 yıldır takip ediyordum. Düğün borçlarımı kapatmak için parayı gönderdim. Geri dönüş yapmadı, sahte dekontlar gönderdi. Dolandırıcılıktan suç kaydı da var. Sabıkalı birisi, birçok davası bulunuyor. Parayı istediğimiz zaman başka mağdurların numarasını veriyor sonra engelliyor." şeklinde konuştu.

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