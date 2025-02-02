Yunus Akgün ve menajeri sarı kırmızılı yönetime rest çekti

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Yunus Akgün ve menajeri, yeni sözleşme için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Yönetimle henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün'ün istediği maaş da ortaya çıktı.

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Galatasaray'da gözler diğer yandan takımdaki oyuncuların geleceğine çevrilirken, yıldız oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği performansla devlerin de radarına giren Milli oyuncu, Galatasaray ile önümüzdeki sezon bitecek olan sözleşmesi için masaya oturdu.

Yıllık 3 milyon euro istiyor

Galatasaray yönetimi ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; G.Saray yönetimine yakın kaynaklar, 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro ücret istediği ifade edildi.

Yönetimin maaş krizini çözmeye çalıştığı, fakat şu an için bir anlaşma zemini oluşmadığı iddia ediliyor.

Mukavelesi Haziran 2026'da sona erecek olan Yunus, bu sezon toplam 30 karşılaşmada 11 gol, 7 asist üretti.