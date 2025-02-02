BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  SPOR

Yunus Akgün ve menajeri sarı kırmızılı yönetime rest çekti

Yunus Akgün ve menajeri sarı kırmızılı yönetime rest çekti

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Yunus Akgün ve menajeri, yeni sözleşme için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Yönetimle henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün'ün istediği maaş da ortaya çıktı.

Abone ol

Galatasaray'da gözler diğer yandan takımdaki oyuncuların geleceğine çevrilirken, yıldız oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği performansla devlerin de radarına giren Milli oyuncu, Galatasaray ile önümüzdeki sezon bitecek olan sözleşmesi için masaya oturdu.

Yıllık 3 milyon euro istiyor

Galatasaray yönetimi ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; G.Saray yönetimine yakın kaynaklar, 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro ücret istediği ifade edildi.

Yönetimin maaş krizini çözmeye çalıştığı, fakat şu an için bir anlaşma zemini oluşmadığı iddia ediliyor.

Mukavelesi Haziran 2026'da sona erecek olan Yunus, bu sezon toplam 30 karşılaşmada 11 gol, 7 asist üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de önseçim krizi Mansur Yavaş iddiası konuşuluyor
CHP'de önseçim krizi Mansur Yavaş iddiası konuşuluyor
NASA, yeni tespit edilen asteroidin 8 yıl içinde dünyaya çarpma ihtimalini açıkladı
NASA, yeni tespit edilen asteroidin 8 yıl içinde dünyaya çarpma ihtimalini açıkladı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi ölü 19 yaralı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi ölü 19 yaralı
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı
Fenerbahçe, Maximin'in sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu
Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu
DeepSeek sistemlere adapte ediliyor
DeepSeek sistemlere adapte ediliyor
Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat
Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat
Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti