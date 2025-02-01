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Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan davanın iki numaralı ismi Doktor İlker Gönen cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

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Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen Yenidoğan çetesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

ÇAY BARDAĞI İLE BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ

29 Ekim 2024'de Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nakledilen Yenidoğan çetesinin iki numarası İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri yanına gitti. Kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli koğuşundan alınarak revire götürüldü. Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesi izi, sol bileğinde de küçük kesi izi belirlendi. Doktor Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

177 YILDAN 582 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Yenidoğan çetesi davasında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Gönen davanın iki numaralı sanığı olarak biliniyordu.

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