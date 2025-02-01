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"Türk gemisinde uyuşturucu yakalandı" iddialarına soruşturma

"Türk gemisinde uyuşturucu yakalandı" iddialarına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atlas Okyanusu'nda uyuşturucu yakalanan geminin sahibinin Türk olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu açıkladı. EGM, bu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

9 TON KOKAİN BULUNAN GEMİ, PANAMA ŞİRKETİNE AİT

10 Ocak'ta Martinik Adası yakınlarında yapılan operasyonda 9 ton kokain ele geçirilen "HALİÇ-EQUALITY" adlı geminin sahibiyle ilgili iddiaların yanlış olduğunu belirten EGM, geminin Panama merkezli bir firmaya ait olduğunu duyurdu. Tanzanya bayrağı çeken geminin, 12 Kasım 2024'te Tuzla Limanı'ndan Cezayir'e yüksüz olarak hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransız makamlarının yaptığı operasyonda gemide Türk bayrağı ve mürettebatının bulunmadığı, geminin mülkiyetinin de Türk vatandaşlarına ait olmadığı belirtildi. Ayrıca, gemideki mürettebatın tamamının yabancı uyruklu olduğu ifade edildi. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon yapmaya çalışanlar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılamak" suçlarından işlem başlatıldığını açıkladı.

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