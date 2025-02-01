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Kayserispor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI)

Kayserispor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI)

Trabzonspor ile Kayserispor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk oluyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de 25 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili ekip deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Karşılaşmanın kritik anlarını sizlere aktarıyoruz...

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0 (CANLI SKOR)

8- Trabzonspor savunması defanstan çıkarken pas hatası yaptı. Kayserispor'da Mane araya girerek topu taşıdı ve sağdan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Savic'ten kritik müdahale geldi.

4- Trabzonspor kendi yarı alanından hazırlık pasları ile çıkmaya çalışıyor.

1- Kayseri'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza

Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon,

Bordo-mavililer, Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, rakibi Kayserispor karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi. Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

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